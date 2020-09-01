Протесты против карантина в Ивано-Франковске: предприниматели пикетировали полицию

Они жалуются на проверки после акции протеста под городским советом

Они жалуются на проверки после акции протеста под городским советом

Фото: kurs.if.ua

В Ивано-Франковске представители ресторанного бизнеса вышли на протест под здание областной полиции с требованием не закрывать летние площадки, кафе и рестораны из-за карантина в городе.

Об этом сообщает местное издание "Курс", передает RegioNews.

По словам депутата Ивано-Франковского городского совета Сергея Палийчука, акция стала продолжением вчерашнего пикета под городским советом.

Мы вчера провели акцию под городским советом. Направили обращение в Кабмин. Сегодня начали массово звонить предприниматели, к которым пришла полиция и потребовала закрыться. Мы сейчас пришли на мирную акцию просить полицию лояльно относиться к бизнесу", - сказал депутат.

Он отметил, что предприниматели собирают подписи и планируют подать коллективное обращение, чтобы полиция позволила предпринимателям работать во время карантина.

Работники полиции ходят и требуют закрывать летние площадки, кафе, рестораны. Многие заведения не пережили первой волны карантина. Сейчас, если снова закрыться, то произойдет коллапс", - цитирует издание слова одного из предпринимателей.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске митинговали против усиления карантина. Включение города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина. 31 августа в Ивано-Франковске снова прошел митинг против "красной" зоны и карантина.