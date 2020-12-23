Ляшко рассказал, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса

На это предусмотрено в государственном бюджете 2,6 млрд гривен

На это предусмотрено в государственном бюджете 2,6 млрд гривен

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Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, для этого понадобится 40 млн доз вакцины, и уже начинается подготовка кабинетов и мобильных бригад, которые будут вакцинировать граждан.

Я понимаю, что для этого нам надо будет 40 миллионов доз ... И так у нас прописано до первого квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем с помощью возможностей наших медицинских работников, логистических мощностей охватить прививками 23 млн населения", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что в бюджете на 2021 год на вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд гривен. Также Украина должна получить вакцину в рамках механизма COVAX.

Напомним, Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19: что он предусматривает.