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23 декабря 2020, 19:48 10

Ляшко рассказал, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса

23 декабря 2020, 19:48 10
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На это предусмотрено в государственном бюджете 2,6 млрд гривен
На это предусмотрено в государственном бюджете 2,6 млрд гривен
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации от COVID-19, который предусматривает проведение вакцинации для 23 млн украинцев.

Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, для этого понадобится 40 млн доз вакцины, и уже начинается подготовка кабинетов и мобильных бригад, которые будут вакцинировать граждан.

Я понимаю, что для этого нам надо будет 40 миллионов доз ... И так у нас прописано до первого квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем с помощью возможностей наших медицинских работников, логистических мощностей охватить прививками 23 млн населения", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что в бюджете на 2021 год на вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд гривен. Также Украина должна получить вакцину в рамках механизма COVAX.

Напомним, Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19: что он предусматривает.

коронавирус Украина вакцина Минздрав Виктор Ляшко
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