У еще одного заместителя Ермака обнаружили коронавирус

Президент и руководитель ОП здоровы и чувствуют себя хорошо

Президент и руководитель ОП здоровы и чувствуют себя хорошо

Фото из открытых источников

У заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова обнаружили коронавирусную инфекцию. Он, как и больная на COVID-19 еще одна заместительница главы ОП Юлия Ковалив, находится в самоизоляции.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Двое людей из Офиса президента - Юлия Ковалив и Андрей Смирнов - имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся в самоизоляции. Офис искренне желает им легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления”, - отметила она.

В то же время пресс-секретарь главы государства отметила, что президент и руководитель ОП здоровы и чувствуют себя хорошо.

По ее словам, работники Офиса президента регулярно проходят тестирование на коронавирус.

"Офис президента на регулярной основе проводит тестирование сотрудников, сейчас все сотрудники тоже пройдут тесты. В Офисе строго придерживаются карантинных мероприятий, в частности пользуются дезинфекторами и масками, меряют температуру, по возможности, сотрудники работают из дома”, - рассказала Мендель.

В то же время пресс-секретарь президента проинформировала, что ОП не будет вводить дополнительных карантинных мероприятий.

Напомним, сегодня стало известно, что заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также заразился ее муж и дети.