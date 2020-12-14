В Житомире из-за карантина и кассовых аппаратов бастуют предприниматели
Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих
Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих
В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Житомир Life".
Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.
"Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает", - заявил один из митингующих Руслан Годованый.
Напомним, с сегодняшнего дня предприниматели могут подавать заявки на выплату 8 тысяч гривен.
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу