В Житомире из-за карантина и кассовых аппаратов бастуют предприниматели

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих

Фото: zhitomir life

В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Житомир Life".

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.

"Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает", - заявил один из митингующих Руслан Годованый.

Напомним, с сегодняшнего дня предприниматели могут подавать заявки на выплату 8 тысяч гривен.