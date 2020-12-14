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14 декабря 2020, 11:59 6

В Житомире из-за карантина и кассовых аппаратов бастуют предприниматели

14 декабря 2020, 11:59 6
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Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих
Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих
Фото: zhitomir life
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В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Житомир Life".

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.

"Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает", - заявил один из митингующих Руслан Годованый.

Напомним, с сегодняшнего дня предприниматели могут подавать заявки на выплату 8 тысяч гривен.

карантин протест протесты Житомир предприниматели
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