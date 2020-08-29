В Украине снова антирекорд COVID-19, зафиксировано 2481 новых случаев
По состоянию на 29 августа в Украине подтверждено 2481 новый случай коронавируса, это новый антирекорд с начала эпидемии.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За сутки выздоровели 1055 больных COVID-19, умер 41 пациент.
С начала эпидемии подтверждено наличие коронавируса в 116 978 граждан, выздоровели 56 138 пациентов. Зафиксировано 2492 летальных случая.
Больше всего больных (265) выявлено в Киеве. 247 случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области, 227 - в Тернопольской, 190 - во Львовской, 182 - в Ивано-Франковской.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая обл - 3872 (+72)
Волынская обл - 5370 (50)
Днепропетровская обл - 2236 (+74)
Донецкая обл - 1369 (+51)
Житомирская обл - 3155 (+92)
Закарпатская обл - 7385 (+83)
Запорожская обл - 1520 (+33)
Ивано-Франковская обл - 8843 (+182)
Кировоградская обл - 795 (+5)
г. Киев - 12984 (+265)
Киевская обл - 5489 (+92)
Львовская обл - 14168 (+190)
Луганская обл - 295 (+21)
Николаевская обл - 1118 (41)
Одесская обл - 6921 (+170)
Полтавская обл - 738 (+33)
Ровенская обл - 9019 (+98)
Сумская обл - 1398 (+37)
Тернопольская обл - 5705 (+227)
Харьковская обл - 8691 (+247)
Херсонская обл - 386 (+12)
Хмельницкая обл - 2297 (+103)
Черновицкая обл - 9997 (+142)
Черкасская обл - 1482 (+92)
Черниговская обл - 1745 (+69)
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Напомним, за прошедшие сутки заразились 2438 человек, 48 больных умерли, 866 человека выздоровели.