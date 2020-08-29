В Украине снова антирекорд COVID-19, зафиксировано 2481 новых случаев

Болезнь продолжает набирать обороты

Болезнь продолжает набирать обороты

Фото: flickr

По состоянию на 29 августа в Украине подтверждено 2481 новый случай коронавируса, это новый антирекорд с начала эпидемии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За сутки выздоровели 1055 больных COVID-19, умер 41 пациент.

С начала эпидемии подтверждено наличие коронавируса в 116 978 граждан, выздоровели 56 138 пациентов. Зафиксировано 2492 летальных случая.

Больше всего больных (265) выявлено в Киеве. 247 случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области, 227 - в Тернопольской, 190 - во Львовской, 182 - в Ивано-Франковской.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 3872 (+72)

Волынская обл - 5370 (50)

Днепропетровская обл - 2236 (+74)

Донецкая обл - 1369 (+51)

Житомирская обл - 3155 (+92)

Закарпатская обл - 7385 (+83)

Запорожская обл - 1520 (+33)

Ивано-Франковская обл - 8843 (+182)

Кировоградская обл - 795 (+5)

г. Киев - 12984 (+265)

Киевская обл - 5489 (+92)

Львовская обл - 14168 (+190)

Луганская обл - 295 (+21)

Николаевская обл - 1118 (41)

Одесская обл - 6921 (+170)

Полтавская обл - 738 (+33)

Ровенская обл - 9019 (+98)

Сумская обл - 1398 (+37)

Тернопольская обл - 5705 (+227)

Харьковская обл - 8691 (+247)

Херсонская обл - 386 (+12)

Хмельницкая обл - 2297 (+103)

Черновицкая обл - 9997 (+142)

Черкасская обл - 1482 (+92)

Черниговская обл - 1745 (+69)

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Напомним, за прошедшие сутки заразились 2438 человек, 48 больных умерли, 866 человека выздоровели.