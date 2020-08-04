У двух заместителей мэра Одессы лабораторно подтвердили COVID-19

Дмитрий Жеман и Павел Вугельман находятся на самоизоляции

Дмитрий Жеман и Павел Вугельман находятся на самоизоляции

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Об этом сообщила пресс-секретарь горсовета Наталья Мальцева, передает Regionews со ссылкой на "Укринформ".

По словам Мальцевой, Вугельман и Жеман пошли на самоизоляцию.

ПЦР-тестирование заместителя городского головы Светланы Бедреги, у которой тоже предварительно диагностировали инфицирование коронавирусом, дало отрицательный результат. Поэтому вице-мэр решила работать дистанционно", – добавила Мальцева.

По ее словам, сейчас проходят ПЦР-тестирование те чиновники мэрии, которые в рамках службы контактировали с инфицированными вице-мэрами.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что заболели два заместителя городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Сегодня утром Павел Вугельман назвал информацию о своей болезни слухами.