У двух заместителей мэра Одессы лабораторно подтвердили COVID-19
Третья заместитель Геннадия Труханова получила отрицательный результат теста и работает дистанционно.
Об этом сообщила пресс-секретарь горсовета Наталья Мальцева, передает Regionews со ссылкой на "Укринформ".
По словам Мальцевой, Вугельман и Жеман пошли на самоизоляцию.
ПЦР-тестирование заместителя городского головы Светланы Бедреги, у которой тоже предварительно диагностировали инфицирование коронавирусом, дало отрицательный результат. Поэтому вице-мэр решила работать дистанционно", – добавила Мальцева.
По ее словам, сейчас проходят ПЦР-тестирование те чиновники мэрии, которые в рамках службы контактировали с инфицированными вице-мэрами.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что заболели два заместителя городского головы Одессы Геннадия Труханова.
Сегодня утром Павел Вугельман назвал информацию о своей болезни слухами.