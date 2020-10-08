Минздрав начал готовить временные госпитали для больных COVID-19
Это связано с ростом новых случаев заражения
Это связано с ростом новых случаев заражения
Через увеличение случаев заражения коронавирусом Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении, пишет RegioNews.
Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", - сказал министр.
5 397 диагнозов COVID-19 за последние сутки, около 1000 госпитализаций. Кровати заполняются быстро. Подобная ситуация была...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 8 октября 2020 г.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 397 новых случаев болезни, умерли 93 человека, 2263 пациента выздоровели, также были госпитализированы 900 человек с диагнозом COVID-19.
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