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08 октября 2020, 20:19 8

Минздрав начал готовить временные госпитали для больных COVID-19

08 октября 2020, 20:19 8
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Это связано с ростом новых случаев заражения
Это связано с ростом новых случаев заражения
Фото: Facebook
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Через увеличение случаев заражения коронавирусом Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении, пишет RegioNews.

Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", - сказал министр.

5 397 диагнозов COVID-19 за последние сутки, около 1000 госпитализаций. Кровати заполняются быстро. Подобная ситуация была...

Опубликовано Максим Степанов Четверг, 8 октября 2020 г.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 397 новых случаев болезни, умерли 93 человека, 2263 пациента выздоровели, также были госпитализированы 900 человек с диагнозом COVID-19.

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