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В Украине в день выборов обнаружили 5426 новых случаев коронавируса
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26 октября 2020, 09:29 3

В Украине в день выборов обнаружили 5426 новых случаев коронавируса

26 октября 2020, 09:29 3
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Больше всего случаев болезни зафиксировали в Харьковской и Одесской областях
pixabay.com
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В Украине за прошедшие сутки, 25 октября, диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 1029 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки COVID-19 заболело 5426 человек, из них 188 детей и 182 медицинских работников. Были госпитализированы 736 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Известно, что за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской области - 478, в Одесской области - 348, в Житомирской области - 345, во Львовской области - 335 и в Черновицкой области - 323.

В Киеве же за сутки выявили 308 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, 25 октября было проведено 33 771 тестирование на коронавирус. Из них 28 779 - методом ПЦР, 4992 - методом ИФА.

Напомним, 24 октября в Украине COVID-19 обнаружили у 6088 человек, зафиксировано 102 летальных случая.

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