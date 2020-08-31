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31 августа 2020, 12:49 5

В Запорожской области глава ОТГ и его секретарь заболели COVID-19

31 августа 2020, 12:49 5
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Петр Кияшко несколько дней ходил на работу с симптомами заболевания
Петр Кияшко несколько дней ходил на работу с симптомами заболевания
Фото: из открытых источников
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Коронавирус обнаружили у председателя Веселовского объединенной территориальной общины Петра Кияшко. У него диагностировали коронавирусную инфекцию, при этом он несколько дней ходил на работу с симптомами заболевания.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание Забор.

Сейчас Петра Кияшко госпитализировали в Мелитопольскую больницу.

Стало известно, что COVID-19 обнаружили и у его заместителя, секретаря поселкового совета Раисы Стогний.

Напомним, Петр Кияшко (1956 г.р.) руководит пгт Веселое в Запорожской области 29 лет: сначала - как председатель поселкового совета, потом - как глава объединенной громады.

Ранее сообщалось, что в Украине за 30 августа выявили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки умерли 30 человек, 380 человек выздоровели от болезни.

коронавирус вирус карантин ОТГ пандемия
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