В Запорожской области глава ОТГ и его секретарь заболели COVID-19

Петр Кияшко несколько дней ходил на работу с симптомами заболевания

Петр Кияшко несколько дней ходил на работу с симптомами заболевания

Фото: из открытых источников

Коронавирус обнаружили у председателя Веселовского объединенной территориальной общины Петра Кияшко. У него диагностировали коронавирусную инфекцию, при этом он несколько дней ходил на работу с симптомами заболевания.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание Забор.

Сейчас Петра Кияшко госпитализировали в Мелитопольскую больницу.

Стало известно, что COVID-19 обнаружили и у его заместителя, секретаря поселкового совета Раисы Стогний.

Напомним, Петр Кияшко (1956 г.р.) руководит пгт Веселое в Запорожской области 29 лет: сначала - как председатель поселкового совета, потом - как глава объединенной громады.

Ранее сообщалось, что в Украине за 30 августа выявили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки умерли 30 человек, 380 человек выздоровели от болезни.