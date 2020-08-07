В понедельник Минздрав предложит новые критерии карантинных зон

Предложения Минздрава рассмотрят на заседании правительства 10 августа

Предложения Минздрава рассмотрят на заседании правительства 10 августа

Фото: Кабинет министров Украины

На заседании Кабмина, которое состоится в понедельник, 10 августа, министр здравоохранения Максим Степанов предложит изменить критерии определения эпидемиологической ситуации по регионам.

Об этом сам Степанов рассказал сегодня на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, Минздрав предлагает учитывать количество новых больных за последние семь дней и увеличить показатель необходимых тестов на COVID-19 с 24 до 32 на 100 тысяч населения.

Если Кабмин одобрит эти изменения, уже во вторник, 11 августа, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС утвердит обновленное разделение Украины на зоны карантина.

Напомним, ранее стало известно, что Луцк и Тернополь, которые были в "красной зоне" карантина на прошлой неделе, сегодня были распределены в "оранжевую" и "желтую" зоны соответственно. Харьков был включен в "красную зону" сегодня утром по ошибке и остается в "зеленой зоне".