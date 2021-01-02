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02 января 2021, 12:31 814

Фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19

02 января 2021, 12:31 814
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Фото: из открытых источников
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Харьковская компания "Биолек", которая занимается производством и оптовой реализацией лекарственных средств, подала в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр Минздрава заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил нардеп и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, передает RegioNews.

По его словам, 30 декабря компания обратилась в Минздрав с просьбой зарегистрировать российскую вакцину для вакцинации граждан Украины.

Также он заявил, что передача Украине линии для производства вакцины "Спутник V" может быть осуществлена ​​через две недели. Ее производство займет от трех до шести месяцев.

Применение данной вакцины уже одобрено в Сербии, Аргентине и Беларуси. "Спутник V" готовятся производить в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане. Заявки на приобретение этой вакцины подали более 50 стран мира", - утверждает Медведчук.

Справка: вакцина "Спутник V" была в экстренном порядке зарегистрирована российским минздравом еще 11 августа 2020 года после окончания второй фазы клинических испытаний. В исследовании, на основании которого был сделан вывод о ее эффективности и безопасности, приняли участие 76 волонтеров. Западные эксперты призывали очень осторожно относиться к результатам, полученным на основании столь скромной выборки. Их также беспокоит тот факт, что разработчики вакцины "Спутник V" так и не опубликовали ее полный клинический протокол.

Напомним, в Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина.

Ранее Ляшко рассказал, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса.

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