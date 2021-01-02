Фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19
Харьковская компания "Биолек", которая занимается производством и оптовой реализацией лекарственных средств, подала в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр Минздрава заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом сообщил нардеп и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, передает RegioNews.
По его словам, 30 декабря компания обратилась в Минздрав с просьбой зарегистрировать российскую вакцину для вакцинации граждан Украины.
Также он заявил, что передача Украине линии для производства вакцины "Спутник V" может быть осуществлена через две недели. Ее производство займет от трех до шести месяцев.
Применение данной вакцины уже одобрено в Сербии, Аргентине и Беларуси. "Спутник V" готовятся производить в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане. Заявки на приобретение этой вакцины подали более 50 стран мира", - утверждает Медведчук.
Справка: вакцина "Спутник V" была в экстренном порядке зарегистрирована российским минздравом еще 11 августа 2020 года после окончания второй фазы клинических испытаний. В исследовании, на основании которого был сделан вывод о ее эффективности и безопасности, приняли участие 76 волонтеров. Западные эксперты призывали очень осторожно относиться к результатам, полученным на основании столь скромной выборки. Их также беспокоит тот факт, что разработчики вакцины "Спутник V" так и не опубликовали ее полный клинический протокол.
Напомним, в Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина.
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