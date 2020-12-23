В Украине начали выплачивать карантинную помощь предпринимателям

Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки

Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки

Рixabay

Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины 280,3 тысячам человек профинансировано 2 242,8 млн грн.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и предпринимателям тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержденный Кабинетом министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Действие" до 31 декабря.

Напомним, ранее в "Слуге народа" намекнули, что больше не пойдут на уступки предпринимателям.