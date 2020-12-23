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23 декабря 2020, 10:55 7

В Украине начали выплачивать карантинную помощь предпринимателям

23 декабря 2020, 10:55 7
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Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки
Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки
Рixabay
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Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины 280,3 тысячам человек профинансировано 2 242,8 млн грн.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и предпринимателям тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержденный Кабинетом министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Действие" до 31 декабря.

Напомним, ранее в "Слуге народа" намекнули, что больше не пойдут на уступки предпринимателям.

Украина деньги фонд Пенсионный фонд предприниматели
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