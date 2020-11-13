10:01  13 ноября
Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения
12:21  13 ноября
Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату
08:11  13 ноября
Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину": стреляли из гранатометов
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2020, 14:59 230

Больной коронавирусом Разумков рассказал, как чувствует себя

13 ноября 2020, 14:59 230
Читайте також українською мовою
Председатель ВР надеется, что вирус пройдет быстро и без осложнений
Председатель ВР надеется, что вирус пройдет быстро и без осложнений
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который заболел COVID-19, находится дома на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Об этом спикер сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

"Спасибо всем за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Сотни теплых слов действительно помогают чувствовать себя лучше. Я продолжаю работать, несмотря коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно", - написал он.

Председатель ВР надеется, что вирус пройдет быстро и без осложнений.

"Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции! Всем, кто сейчас болеет, желаю скорейшего выздоровления!" - отметил Разумков

Он призвал всех заботиться о своей безопасности и быть здоровыми.

Дякую всім за підтримку та побажання швидкого одужання. Сотні теплих слів справді допомагають почуватися краще. Я...

Posted by Дмитро Разумков on Friday, November 13, 2020

Напомним, 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.

коронавирус карантин спикер Верховная Рада парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »