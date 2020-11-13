Больной коронавирусом Разумков рассказал, как чувствует себя

Председатель ВР надеется, что вирус пройдет быстро и без осложнений

Председатель ВР надеется, что вирус пройдет быстро и без осложнений

Фото из открытых источников

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который заболел COVID-19, находится дома на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Об этом спикер сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

"Спасибо всем за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Сотни теплых слов действительно помогают чувствовать себя лучше. Я продолжаю работать, несмотря коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно", - написал он.

Председатель ВР надеется, что вирус пройдет быстро и без осложнений.

"Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции! Всем, кто сейчас болеет, желаю скорейшего выздоровления!" - отметил Разумков

Он призвал всех заботиться о своей безопасности и быть здоровыми.

Дякую всім за підтримку та побажання швидкого одужання. Сотні теплих слів справді допомагають почуватися краще. Я... Posted by Дмитро Разумков on Friday, November 13, 2020

Напомним, 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.