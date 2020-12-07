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07 декабря 2020, 19:19 25

Штепа не явилась в суд из-за коронавируса и пневмонии - адвокат

07 декабря 2020, 19:19 25
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Фото: из открытых источников
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Экс-мер Славянска, одиозная Неля Штепа не явилась на заседание в Орджоникидзевский районный суд Харькова в связи с пневмонией, развившейся вследствие заболевания COVID-19.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказал адвокат Штепы Александр Шардин, передает RegioNews.

Во время заседания суд должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Штепе, которую обвиняют в сепаратизме.

По словам адвоката, ходатайство не удалось рассмотреть из-за того, что у подозреваемой пневмония и она находится на больничном.

Он добавил, что следующее заседание запланировано на 16 декабря, но он не уверен, что оно состоится. Рассмотрение дела Штепы должно начаться уже в пятый раз.

Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.

Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.

Славянск суд Неля Штепа коронавирус сепаратизм
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