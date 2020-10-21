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21 октября 2020, 14:59 5

Глава Херсонской ОГА пошел на самоизоляцию из-за COVID-19 в администрации

21 октября 2020, 14:59 5
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Он принял такое решение, потому что контактировал с больными
Он принял такое решение, потому что контактировал с больными
Фото: Facebook
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Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что идет на самоизоляцию, поскольку у нескольких работников ОГА обнаружили COVID-19.

Об этом Гусев сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, заболевание обнаружили в нескольких сотрудников ОГА, которые работают в патронатной службе.

Мной и коллегами, которые непосредственно контактировали с выявленными больными COVID-19, безотлагательно были сданы тесты. Мой тест показал отрицательный результат. По четким рекомендациям врачей как контактное лицо я иду на самоизоляцию и буду ждать дальнейших указаний инфекционистов", - написал Гусев.

Он добавил, что все рабочие совещания будет проводить дистанционно в режиме онлайн.

Напомним, ранее 25 работников Херсонской ОГА отправили на самоизоляцию из-за первого случая коронавируса в администрации.

коронавирус Херсонская ОГА COVID-19 самоизоляция Юрий Гусев
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