Кабмин может ввести жесткий локлаун на новогодние праздники - Шмыгаль

Сейчас в Украине действует карантин выходного дня

Сейчас в Украине действует карантин выходного дня

Фото: Кабмин

Кабинет министров готовит план введения жесткого карантина в Украине, который будет применен в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом на очередном заседании правительства 25 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

О введении таких мер сейчас речь не идет, но мы понимаем, что конец декабря и начало января - период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты с людьми - все это может дать толчок к значительному всплеску болезни, который медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на такие ситуации в случае ухудшения положения в стране", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин выходного дня.

По словам главы правительства, уже сейчас фиксируется уменьшение мобильности населения, однако окончательную эффективность и результат такой модели можно будет оценить в начале декабря.

По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости", - рассказал глава правительства.

Результатом всех этих мер, по его словам, должен стать выход на плато по количеству случаев инфицирования на начало декабря.

Напомним, министр здравоохранения Степанов назвал новые условия введения полного локдауна в Украине.