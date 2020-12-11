12:49  11 декабря
Президент назначил нового главу Днепропетровской ОГА - СМИ
11:58  11 декабря
Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год
08:11  11 декабря
Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2020, 11:34 15

Степанов заявил о провале с финансированием медицины

11 декабря 2020, 11:34 15
Читайте також українською мовою
По словам министра, на повышение зарплат врачам в следующем году денег нет
По словам министра, на повышение зарплат врачам в следующем году денег нет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов раскритиковал планы сформировать сбалансированный госбюджет на следующий год, назвав оказание медицинской помощи приоритетным направлением.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, сообщает RegioNews.

В качестве примера правильного подхода Степанов привел Польшу, которая "отменила нострификацию дипломов украинских медиков и увеличила расходы на здравоохранение". Такое положение дел, по мнению министра, приведет к массовому выезду отечественных специалистов за границу.

Степанов раскритиковал планы сформировать сбалансированный госбюджет, назвав оказание медицинской помощи приоритетным направлением. По его словам, оплачиваться она должна соответствующим образом: врач обязан получать не менее 23 тыс. гривен, медсестра – 17 тыс. гривен, санитарка – 12 тыс. гривен.

Он также пожаловался на то, что Минздрав должен заниматься несвойственными функциями - искать деньги на финансирование отрасли.

Напомним, ранее Степанов объяснил, почему не поддержал проект бюджета на 2021 год.

финансирование бюджет Минздрав работа Максим Степанов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
Все публикации »
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Все блоги »