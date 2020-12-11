Степанов заявил о провале с финансированием медицины

По словам министра, на повышение зарплат врачам в следующем году денег нет

По словам министра, на повышение зарплат врачам в следующем году денег нет

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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов раскритиковал планы сформировать сбалансированный госбюджет на следующий год, назвав оказание медицинской помощи приоритетным направлением.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, сообщает RegioNews.

В качестве примера правильного подхода Степанов привел Польшу, которая "отменила нострификацию дипломов украинских медиков и увеличила расходы на здравоохранение". Такое положение дел, по мнению министра, приведет к массовому выезду отечественных специалистов за границу.

Степанов раскритиковал планы сформировать сбалансированный госбюджет, назвав оказание медицинской помощи приоритетным направлением. По его словам, оплачиваться она должна соответствующим образом: врач обязан получать не менее 23 тыс. гривен, медсестра – 17 тыс. гривен, санитарка – 12 тыс. гривен.

Он также пожаловался на то, что Минздрав должен заниматься несвойственными функциями - искать деньги на финансирование отрасли.

Напомним, ранее Степанов объяснил, почему не поддержал проект бюджета на 2021 год.