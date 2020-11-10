У мэра Черкасс, который не хотел вводить карантин, обнаружили коронавирус
Весной мэр Черкасс отказывался вводить карантин в городе, теперь он находится на самоизоляции
Весной мэр Черкасс отказывался вводить карантин в городе, теперь он находится на самоизоляции
Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, который ранее отрицал необходимость введения жесткого карантина, заболел COVID-19.
Об этом Бондаренко сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Бондаренко рассказал, что ранее сделал тест, который показал положительный результат.
Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в 3 городской больнице, подтвердил, то есть стал плюсом. Чувствую себя нормально, с четверга я нахожусь на самоизоляции. Работаю дистанционно с документами", - сказал Бондаренко.
Напомним, в Черкассах состоится второй тур голосования за мэра города, во втором туре выборов будут соревноваться два кандидата.
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