У мэра Черкасс, который не хотел вводить карантин, обнаружили коронавирус

Весной мэр Черкасс отказывался вводить карантин в городе, теперь он находится на самоизоляции

Весной мэр Черкасс отказывался вводить карантин в городе, теперь он находится на самоизоляции

Фото: из открытых источников

Об этом Бондаренко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Бондаренко рассказал, что ранее сделал тест, который показал положительный результат.

Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в 3 городской больнице, подтвердил, то есть стал плюсом. Чувствую себя нормально, с четверга я нахожусь на самоизоляции. Работаю дистанционно с документами", - сказал Бондаренко.

Напомним, в Черкассах состоится второй тур голосования за мэра города, во втором туре выборов будут соревноваться два кандидата.