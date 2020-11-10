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10 ноября 2020, 16:12 130

У мэра Черкасс, который не хотел вводить карантин, обнаружили коронавирус

10 ноября 2020, 16:12 130
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Весной мэр Черкасс отказывался вводить карантин в городе, теперь он находится на самоизоляции
Весной мэр Черкасс отказывался вводить карантин в городе, теперь он находится на самоизоляции
Фото: из открытых источников
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Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, который ранее отрицал необходимость введения жесткого карантина, заболел COVID-19.

Об этом Бондаренко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Бондаренко рассказал, что ранее сделал тест, который показал положительный результат.

Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в 3 городской больнице, подтвердил, то есть стал плюсом. Чувствую себя нормально, с четверга я нахожусь на самоизоляции. Работаю дистанционно с документами", - сказал Бондаренко.

Напомним, в Черкассах состоится второй тур голосования за мэра города, во втором туре выборов будут соревноваться два кандидата.

коронавирус Черкассы мэр заболевание Анатолий Бондаренко
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