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02 сентября 2020, 08:44 4

В Раде еще один случай коронавируса: заболел нардеп от "Батькивщины" - СМИ

02 сентября 2020, 08:44 4
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Сейчас депутат находится на самоизоляции
Сейчас депутат находится на самоизоляции
Фото: Facebook
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Народный депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник и сейчас находится на самоизоляции.

Согласно данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

Напомним, коронавирусом болеет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

ВР карантин коронавирус болезнь депутат
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