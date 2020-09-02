В Раде еще один случай коронавируса: заболел нардеп от "Батькивщины" - СМИ
Сейчас депутат находится на самоизоляции
Сейчас депутат находится на самоизоляции
Народный депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник и сейчас находится на самоизоляции.
Согласно данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.
Напомним, коронавирусом болеет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.
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