В Раде еще один случай коронавируса: заболел нардеп от "Батькивщины" - СМИ

Сейчас депутат находится на самоизоляции

Сейчас депутат находится на самоизоляции

Фото: Facebook

Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник и сейчас находится на самоизоляции.

Согласно данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

Напомним, коронавирусом болеет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.