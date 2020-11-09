Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 8,5 тысяч новых случаев заражения

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве и Харьковской области

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве и Харьковской области

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 8 ноября, коронавирус обнаружили у 8687 человек, зафиксировано 115 летальных случаев, 2277 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321)", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 748, Харьковской - 717, Запорожской - 683, Житомирской - 636 и Киевской - 590 областях.

За все время пандемии в Украине заболело 469 018 человек, из них 209 143 выздоровели, летальных исходов - 8565.

Напомним, за 8 ноября в Украине COVID-19 обнаружили у 9397 человек.

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