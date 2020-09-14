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14 сентября 2020, 10:58 5

В Минздраве рассказали, какие плановые операции можно проводить в "оранжевой" зоне

14 сентября 2020, 10:58 5
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Решение о том, несет ли угрозу жизни и здоровью человека перенос операции, принимает врач
Решение о том, несет ли угрозу жизни и здоровью человека перенос операции, принимает врач
Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие плановые госпитализации и операции разрешены в «оранжевой» зоне.

На брифинге он отметил, что постановлением Кабинета министров №641 предусмотрены соответствующие ограничения в "оранжевой" зоне относительно госпитализации и плановых операций, передает RegioNews.

"Эти ограничения не касаются, например, предоставления медпомощи в случае осложнения беременности или родов, госпитализации будут проводиться и при онкозаболеваниях", - добавил Степанов.

Кроме того, по словам министра, ограничение не распространяется на госпитализации или плановые операции, перенос которых может быть рискованным для здоровья и жизни человека.

"На такие госпитализации или плановые операции не распространяется это ограничение", - сказал Степанов.

Он уточнил, что решение о том, несет ли угрозу жизни и здоровью человека перенос операции или госпитализация, принимает непосредственно врач.

Напомним, Степанов просит Госпотребслужбу сильнее контролировать карантин в Украине

Минздрав Операция больницы карантин коронавирус
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