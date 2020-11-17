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17 ноября 2020, 11:49 141

Премьер сравнил борьбу с COVID-19 с войной: времени на дискуссию не было

17 ноября 2020, 11:49 141
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Карантин выходного дня уже снизил мобильность населения
Карантин выходного дня уже снизил мобильность населения
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у властей не было времени на длительную общественную дискуссию относительно введения карантина выходного дня. По его словам, из-за стремительного распространения коронавируса, необходимо было принимать быстрые решения.

Как передает RegioNews, об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова".

Сегодня мы говорим, что врачи на передовой, и если равнять борьбу с COVID-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И месяц проводить общественную дискуссию не всегда есть возможность", - рассказал премьер.

По его словам, медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 тысяч человек.

"Но количество врачей у нас ограничено, и возможности врачей - физические возможности людей ограничены", - отметил Шмыгаль.

По его словам, перед введением карантина выходного дня правительство проводило консультации с профильными комитетами Верховной рады. Он также привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

Кроме того, карантин выходного дня уже дал первые результаты - мобильность населения в минувшую субботу и воскресенье уменьшилась на 19% и 27% соответственно.

"В субботу мобильность уменьшилась на 19 %, а в воскресенье на 27%. Это очень важные показатели. Это, по данным исследований международных научных институтов, втрое уменьшает распространение болезни", — заявил премьер.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о введение жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Денис Шмыгаль карантин коронавирус медицина болезнь эпидемия
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