Кабмин установит новые штрафы за нарушение COVID-самоизоляции
Кабинет министров планирует одобрить законопроект о введении штрафов за нарушение правил самоизоляции и обсервации, введенных во время карантина.
Об этом говорится в повестке дня заседания на 23 декабря, который опубликован на Правительственном портале, пишет RegioNews.
Также чиновники намерены утвердить проекты законов по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского Союза; о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофиˮ по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц; об ответственности за нарушение законодательства по управлению в сфере безопасности автомобильных дорог.
Кроме того, министры рассмотрят проекты постановлений о вопросах обеспечения функционирования системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки, а также об утверждении максимального размера платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.
Напомним, в Украине начали выплачивать карантинную помощь предпринимателям.