Кабмин установит новые штрафы за нарушение COVID-самоизоляции

Карантин в Украине продлен до 28 февраля

Карантин в Украине продлен до 28 февраля

Фото: КМУ

Кабинет министров планирует одобрить законопроект о введении штрафов за нарушение правил самоизоляции и обсервации, введенных во время карантина.

Об этом говорится в повестке дня заседания на 23 декабря, который опубликован на Правительственном портале, пишет RegioNews.

Также чиновники намерены утвердить проекты законов по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского Союза; о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофиˮ по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц; об ответственности за нарушение законодательства по управлению в сфере безопасности автомобильных дорог.

Кроме того, министры рассмотрят проекты постановлений о вопросах обеспечения функционирования системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки, а также об утверждении максимального размера платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Напомним, в Украине начали выплачивать карантинную помощь предпринимателям.