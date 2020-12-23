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23 декабря 2020, 12:47 233

Кабмин установит новые штрафы за нарушение COVID-самоизоляции

23 декабря 2020, 12:47 233
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Фото: КМУ
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Кабинет министров планирует одобрить законопроект о введении штрафов за нарушение правил самоизоляции и обсервации, введенных во время карантина.

Об этом говорится в повестке дня заседания на 23 декабря, который опубликован на Правительственном портале, пишет RegioNews.

Также чиновники намерены утвердить проекты законов по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского Союза; о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофиˮ по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц; об ответственности за нарушение законодательства по управлению в сфере безопасности автомобильных дорог.

Кроме того, министры рассмотрят проекты постановлений о вопросах обеспечения функционирования системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки, а также об утверждении максимального размера платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Напомним, в Украине начали выплачивать карантинную помощь предпринимателям.

Кабмин правительство Министерство правила изоляция
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