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04 декабря 2020, 14:11 40

Рада приняла закон, упрощающий доступ к вакцине от COVID-19

04 декабря 2020, 14:11 40
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Фото: flickr
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4 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4314, который предусматривает сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения регистрации для вакцин в Украине до 5 дней.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Законопроект поддержали 270 народных депутатов.

Он продлевает срок действия закона Украины № 539-IX, который предусматривает аналогичные положения для лекарственных средств для лечения COVID-19 до конца карантина.

Регистрация вакцин, лекарственных средств и иммунобиологических препаратов будет происходить по упрощенной процедуре при условии, что они зарегистрированы компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза.

Напомним, Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19.

коронавирус вакцина Верховная Рада голосование законопроект депутаты
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