В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых больных COVID-19

За прошедшие сутки выздоровело больше людей, чем заразилось

За прошедшие сутки выздоровело больше людей, чем заразилось

Фото: из открытых источников

В Украине за 7 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 10 811 людям, зафиксировано 195 летальных случаев, 12 860 пациентов выздоровели, а госпитализировали 1319 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников", - сообщил министр.

Кроме того, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Известно, что за сутки сделали 55 070 тестирований, в частности методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 832 758 человек;

выздоровели - 436 564 человека;

летальных исходов - 13 928;

проведения ПЦР-тестов - 4 838 679.

Напомним, что сутками ранее в Украине зафиксировали 8 641 новый случай коронавирусной инфекции.

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