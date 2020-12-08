В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых больных COVID-19
В Украине за 7 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 10 811 людям, зафиксировано 195 летальных случаев, 12 860 пациентов выздоровели, а госпитализировали 1319 человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников", - сообщил министр.
Кроме того, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Известно, что за сутки сделали 55 070 тестирований, в частности методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 832 758 человек;
- выздоровели - 436 564 человека;
- летальных исходов - 13 928;
- проведения ПЦР-тестов - 4 838 679.
Напомним, что сутками ранее в Украине зафиксировали 8 641 новый случай коронавирусной инфекции.
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