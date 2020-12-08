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В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых больных COVID-19
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08 декабря 2020, 09:29 16

В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых больных COVID-19

08 декабря 2020, 09:29 16
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За прошедшие сутки выздоровело больше людей, чем заразилось
За прошедшие сутки выздоровело больше людей, чем заразилось
Фото: из открытых источников
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В Украине за 7 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 10 811 людям, зафиксировано 195 летальных случаев, 12 860 пациентов выздоровели, а госпитализировали 1319 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников", - сообщил министр.

Кроме того, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Известно, что за сутки сделали 55 070 тестирований, в частности методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 832 758 человек;
  • выздоровели - 436 564 человека;
  • летальных исходов - 13 928;
  • проведения ПЦР-тестов - 4 838 679.

Напомним, что сутками ранее в Украине зафиксировали 8 641 новый случай коронавирусной инфекции.

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