Стало известно, сколько сейчас "слуг народа" лечатся от COVID-19
Накануне о инфицировании коронавирусом сообщили депутаты от "Слуги народа" Александр Завитневич и Елизавета Ясько
Накануне о инфицировании коронавирусом сообщили депутаты от "Слуги народа" Александр Завитневич и Елизавета Ясько
Сейчас 19 народных депутатов из парламентской фракции партии "Слуга народа" болеют COVID-19.
Об этом проинформировал председатель фракции "СН" Давид Арахамия на брифинге под зданием Конституционного Суда, информирует RegioNews.
"У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции", - сказал Арахамия.
Напомним, накануне народный депутат от "Слуги народа" и председатель украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что заболела COVID-19.
Также стало известно, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич получил положительный тест на COVID-19.
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