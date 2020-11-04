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04 ноября 2020, 11:07 67

Стало известно, сколько сейчас "слуг народа" лечатся от COVID-19

04 ноября 2020, 11:07 67
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Накануне о инфицировании коронавирусом сообщили депутаты от "Слуги народа" Александр Завитневич и Елизавета Ясько
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Сейчас 19 народных депутатов из парламентской фракции партии "Слуга народа" болеют COVID-19.

Об этом проинформировал председатель фракции "СН" Давид Арахамия на брифинге под зданием Конституционного Суда, информирует RegioNews.

"У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции", - сказал Арахамия.

Напомним, накануне народный депутат от "Слуги народа" и председатель украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что заболела COVID-19.

Также стало известно, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич получил положительный тест на COVID-19.

коронавирус Слуга народа нардеп
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