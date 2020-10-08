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08 октября 2020, 13:53 3

В Киеве снова будет введена оранжевая зона карантина

08 октября 2020, 13:53 3
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Сейчас столица находится в желтой зоне
Сейчас столица находится в желтой зоне
Фото: flickr
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Киев снова попадет в оранжевую зону карантина, поскольку увеличивается занятость коек в больницах и количество больных COVID-19.

Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает RegioNews.

По его словам, новое карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 12 октября.

Обновленный список зонирования должны утвердить 8 октября в Государственной и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - рассказал Рубан.

Он добавил, что в столице есть проблема с количеством мест в больницах, а заполненность коек уже составляет 70 - 75%. Однако увеличение койкофонда происходит ежедневно, и это является основным критерием для усиления карантинных ограничений.

Карантинные мероприятия в Киеве могут быть жесткими. Их будут усиливать, если заполненность больничных мест на 60% продержится дольше, чем 5 суток. В Киеве это только началось. Может быть и красная зона, но основная задача - не допустить этого", - заявил Рубан.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 397 новых случаев болезни, умерли 93 человека, 2263 пациента выздоровело.

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Киев коронавирус карантин зона пандемия Госпродпотребслужба
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