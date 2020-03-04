13:27  04 марта
"Слуги" готовят внеочередное заседание Рады - по Рябошапке
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 15:09 1

Коммунальщики Житомира будут работать в масках-респираторах

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 15:09 1
Читайте також українською мовою
Для противодействия китайскому коронавирусу Житомирский городской совет хочет приобрести маски-респираторы для работников всех коммунальных предприятий. В частности, в масках будут работать работники водоканала и троллейбусного управления
Для противодействия китайскому коронавирусу Житомирский городской совет хочет приобрести маски-респираторы для работников всех коммунальных предприятий. В частности, в масках будут работать работники водоканала и троллейбусного управления

Об этом сообщает 1zt.ua, пишет RegioNews.

Также городской совет запретит массовые мероприятия в закрытых помещениях и не будет пускать в школы и сады города детей с признаками гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили на заседании исполнительного комитета городского совета.

Руководство города призвало житомирян ограничить посещение заведений с массовым скоплением людей. Речь идет о театры, кинотеатры, разнотипные концерты или мероприятия в закрытых помещениях.

В случае выявления коронавируса COVID-19 городской совет намерен созвать совет церквей Житомира для обсуждения вопроса об ограничении служб в религиозных заведениях.

По словам заместителя городского головы Марии Мисюровой, городской совет распечатает и разместит во всех коммунальных учреждениях города, а также в общественном транспорте памятки о том, как уберечься от заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, несмотря на значительное подорожание средств индивидуальной защиты, речь идет о масках-респираторах, в коммунальных аптеках их будут продавать значительно дешевле.

Сейчас же цена маски-респиратора в частных аптеках достигает 300 грн. Зато городской совет планирует закупить маски по 25 грн за штуку.


коронавірус
У трех черновчан, госпитализированных сегодня, не нашли признаков коронавируса
04 марта 2020, 14:51
В Киеве из-за коронавируса ограничили доступ родителей к школам
04 марта 2020, 14:03
В Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус
04 марта 2020, 13:19
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »