Коммунальщики Житомира будут работать в масках-респираторах

Для противодействия китайскому коронавирусу Житомирский городской совет хочет приобрести маски-респираторы для работников всех коммунальных предприятий. В частности, в масках будут работать работники водоканала и троллейбусного управления

Для противодействия китайскому коронавирусу Житомирский городской совет хочет приобрести маски-респираторы для работников всех коммунальных предприятий. В частности, в масках будут работать работники водоканала и троллейбусного управления

Об этом сообщает 1zt.ua, пишет RegioNews. Также городской совет запретит массовые мероприятия в закрытых помещениях и не будет пускать в школы и сады города детей с признаками гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили на заседании исполнительного комитета городского совета. Руководство города призвало житомирян ограничить посещение заведений с массовым скоплением людей. Речь идет о театры, кинотеатры, разнотипные концерты или мероприятия в закрытых помещениях. В случае выявления коронавируса COVID-19 городской совет намерен созвать совет церквей Житомира для обсуждения вопроса об ограничении служб в религиозных заведениях. По словам заместителя городского головы Марии Мисюровой, городской совет распечатает и разместит во всех коммунальных учреждениях города, а также в общественном транспорте памятки о том, как уберечься от заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, несмотря на значительное подорожание средств индивидуальной защиты, речь идет о масках-респираторах, в коммунальных аптеках их будут продавать значительно дешевле. Сейчас же цена маски-респиратора в частных аптеках достигает 300 грн. Зато городской совет планирует закупить маски по 25 грн за штуку.

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