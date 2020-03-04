Коммунальщики Житомира будут работать в масках-респираторах
Об этом сообщает 1zt.ua, пишет RegioNews.
Также городской совет запретит массовые мероприятия в закрытых помещениях и не будет пускать в школы и сады города детей с признаками гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили на заседании исполнительного комитета городского совета.
Руководство города призвало житомирян ограничить посещение заведений с массовым скоплением людей. Речь идет о театры, кинотеатры, разнотипные концерты или мероприятия в закрытых помещениях.
В случае выявления коронавируса COVID-19 городской совет намерен созвать совет церквей Житомира для обсуждения вопроса об ограничении служб в религиозных заведениях.
По словам заместителя городского головы Марии Мисюровой, городской совет распечатает и разместит во всех коммунальных учреждениях города, а также в общественном транспорте памятки о том, как уберечься от заражения коронавирусной инфекцией.
Кроме того, несмотря на значительное подорожание средств индивидуальной защиты, речь идет о масках-респираторах, в коммунальных аптеках их будут продавать значительно дешевле.
Сейчас же цена маски-респиратора в частных аптеках достигает 300 грн. Зато городской совет планирует закупить маски по 25 грн за штуку.
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