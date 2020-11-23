В столице не будут проводить массовое тестирование на COVID-19 - Кличко

Показатель тестирования в Киеве самый высокий в Украине - более 350 тестов на 100 тысяч населения

Показатель тестирования в Киеве самый высокий в Украине - более 350 тестов на 100 тысяч населения

Фото: из открытых источников

Городской глава Киева Виталий Кличко не видит смысла проводить в столице массовое тестирование людей на COVID-19 по примеру других стран.

Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.

Ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов", - отметил Кличко.

Он добавил, что бесплатные тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 только по рекомендации врача.

Напомним, в Украине за 22 ноября коронавирус обнаружили в 10 945 человек, зафиксировано 124 летальных случаев.