В столице не будут проводить массовое тестирование на COVID-19 - Кличко
Показатель тестирования в Киеве самый высокий в Украине - более 350 тестов на 100 тысяч населения
Показатель тестирования в Киеве самый высокий в Украине - более 350 тестов на 100 тысяч населения
Городской глава Киева Виталий Кличко не видит смысла проводить в столице массовое тестирование людей на COVID-19 по примеру других стран.
Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.
Ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов", - отметил Кличко.
Он добавил, что бесплатные тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 только по рекомендации врача.
Напомним, в Украине за 22 ноября коронавирус обнаружили в 10 945 человек, зафиксировано 124 летальных случаев.
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