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19 октября 2020, 13:41 5

Нардепы хотят создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

19 октября 2020, 13:41 5
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Ранее проект постановления главы фракций подписали
Ранее проект постановления главы фракций подписали
Офис президента
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В Украине могут создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 внесли в Верховную Раду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные на сайте парламента.

В ходе согласительной рады в понедельник, 19 октября, парламентарии договорились рассмотреть документ во вторник. Ранее проект постановления подписали много глав фракций.

Документ предусматривает:

  • создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
  • массовое тестирование на коронавирус;
  • увеличение мощностей лабораторий;
  • перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Также планируется ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусом для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, предлагается создать за региональным распределением необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Ранее сообщалось, что 20 октября во время заседания Верховной Рады депутаты заслушают традиционное ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского.

коронавирус карантин Верховная Рада президент парламент
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