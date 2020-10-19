Нардепы хотят создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

Ранее проект постановления главы фракций подписали

Ранее проект постановления главы фракций подписали

Офис президента

В Украине могут создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 внесли в Верховную Раду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные на сайте парламента.

В ходе согласительной рады в понедельник, 19 октября, парламентарии договорились рассмотреть документ во вторник. Ранее проект постановления подписали много глав фракций.

Документ предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Также планируется ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусом для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, предлагается создать за региональным распределением необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Ранее сообщалось, что 20 октября во время заседания Верховной Рады депутаты заслушают традиционное ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского.