Нардепы хотят создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским
В Украине могут создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 внесли в Верховную Раду.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные на сайте парламента.
В ходе согласительной рады в понедельник, 19 октября, парламентарии договорились рассмотреть документ во вторник. Ранее проект постановления подписали много глав фракций.
Документ предусматривает:
- создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
- массовое тестирование на коронавирус;
- увеличение мощностей лабораторий;
- перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.
Также планируется ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусом для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.
Кроме того, предлагается создать за региональным распределением необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.
Ранее сообщалось, что 20 октября во время заседания Верховной Рады депутаты заслушают традиционное ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского.