Президент Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса, это показал ПЦР-тест.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram, передает RegioNews.
По его словам, он получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Всем доброе утро. Настроение бодрое. Температура 36,6. Сам я положительный, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой, работаем", - сказал Зеленский.
Президент призвал граждан понимать новые риски и максимально себя беречь.
Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - заявил Зеленский.
Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.
Позже Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию", они находятся в изолированных палатах.