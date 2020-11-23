Президент Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус

Он уже приступил к исполнению своих обязанностей

Он уже приступил к исполнению своих обязанностей

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса, это показал ПЦР-тест.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, он получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Всем доброе утро. Настроение бодрое. Температура 36,6. Сам я положительный, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой, работаем", - сказал Зеленский.

Президент призвал граждан понимать новые риски и максимально себя беречь.

Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - заявил Зеленский.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Позже Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию", они находятся в изолированных палатах.