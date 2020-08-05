09:20  05 августа
В Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений
21:35  04 августа
В Украине участковых полицейских заменят шерифами
08:17  05 августа
Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
05 августа 2020, 12:43

В ВСУ за сутки зафиксировали 31 новый случай COVID-19

05 августа 2020, 12:43
Читайте також українською мовою
В целом в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 250 человек
В целом в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 250 человек
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских Сил ВСУ, передает RegioNews.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих, Хмельницкая инфекционная больница – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Всего по состоянию на 5 августа в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 250 человек.

Всего за время пандемии выздоровело 642 человека, летальных случаев – 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 577 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трех суток – 259 человек", – говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек (Киевская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область – 11 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область – 1 военнослужащий, Полтавская область – 1 военнослужащий, Сумская область – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений.

коронавирус ООС карантин армия ВСУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений
05 августа 2020, 09:20
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Все видео »
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
Обманные маневры и партизанская агитация. Как в Черкассах готовятся к местным выборам
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »