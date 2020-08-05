В ВСУ за сутки зафиксировали 31 новый случай COVID-19

В целом в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 250 человек

В целом в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 250 человек

Фото: Facebook

Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских Сил ВСУ, передает RegioNews.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих, Хмельницкая инфекционная больница – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Всего по состоянию на 5 августа в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 250 человек.

Всего за время пандемии выздоровело 642 человека, летальных случаев – 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 577 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трех суток – 259 человек", – говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек (Киевская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область – 11 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область – 1 военнослужащий, Полтавская область – 1 военнослужащий, Сумская область – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений.