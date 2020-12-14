Нардеп от "Слуги народа" назвал коронавирус выдумкой
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "вымышленной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".
Как пишет RegioNews, об этом нардеп заявил в эфире телеканала "НАШ".
"Выводы по вакцинам, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а порой и последствиями, или какими-то побочными эффектами, есть они или нет", - сказал Камельчук.
Он заявил, что считает ненормальным, что отовсюду говорят "об эффективности вакцины 70%". В связи с этим нардеп задался вопросом: "Если у вакцины стоит такая эффективность, то что именно она лечит?
"Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно - против выдуманной болезни COVID-19", - добавил нардеп.
Ранее стало известно, когда в Украине может стартовать вакцинация от коронавируса.