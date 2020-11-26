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26 ноября 2020, 16:51 184

У Зеленского ответили на требование Авакова ввести жесткий локдаун

26 ноября 2020, 16:51 184
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Президент рассматривает строгий карантин как "крайнюю меру"
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский совместно с Кабинетом Министров будут рассматривать вариант введения жесткого локдауна в случае значительного ухудшения эпидемической ситуации.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает RegioNews.

По ее словам, Зеленский проводит постоянные консультации и совещания по поводу распространения и предотвращения COVID-19, держа руку на пульсе.

Развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауна, если ситуация с распространением инфекции ухудшится", - сказала Мендель.

Она добавила, что медицинская система Украины выдерживает нынешнее нагрузки, однако ситуация быстро меняется. Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".

При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его внедрить. Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы. В то же время, парламенту предложили проголосовать за законотворческие инициативы относительно экономической поддержки", - отметила Мендель.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.

Владимир Зеленский локдаун Юлия Мендель заявление карантин коронавирус Арсен Аваков
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