Степанова вновь пригласят на час вопросов к правительству

Он уже вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенного COVID-19

Он уже вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенного COVID-19

Фото: Минздрав

Верховная Рада пригласит министра здравоохранения Максима Степанова выступить на часе вопросов к правительству в пятницу, 4 декабря.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 30 ноября, пишет RegioNews.

"Я услышал, в принципе, относительно часа вопросов к правительству единую позицию в отношении министра Степанова. Я так понимаю, что другие тоже не будут возражать. Поэтому на час вопросов к правительству приглашаем министра здравоохранения", - отметил Разумков.

Спикер уточнил, что Максим Степанов уже вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенного COVID-19.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине увеличился недельный показатель новых случаев COVID-19 и госпитализаций.