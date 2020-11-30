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Степанова вновь пригласят на час вопросов к правительству
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30 ноября 2020, 13:35 8

Степанова вновь пригласят на час вопросов к правительству

30 ноября 2020, 13:35 8
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Он уже вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенного COVID-19
Он уже вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенного COVID-19
Фото: Минздрав
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Верховная Рада пригласит министра здравоохранения Максима Степанова выступить на часе вопросов к правительству в пятницу, 4 декабря.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 30 ноября, пишет RegioNews.

"Я услышал, в принципе, относительно часа вопросов к правительству единую позицию в отношении министра Степанова. Я так понимаю, что другие тоже не будут возражать. Поэтому на час вопросов к правительству приглашаем министра здравоохранения", - отметил Разумков.

Спикер уточнил, что Максим Степанов уже вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенного COVID-19.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине увеличился недельный показатель новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

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