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27 октября 2020, 14:03

В Ивано-Франковске не осталось коек для пациентов с COVID-19

27 октября 2020, 14:03
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Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковске заполнены все кровати для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила начальник департамента здравоохранения горсовета Ивано-Франковска Мария Бойко, передает RegioNews.

По ее словам, вчера, 26 октября в больницы города госпитализировали еще 44 человека.

По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями и подозрениями на пневмонию 399 человек. В Центральную городскую больницу - 265 человек, в Первую городскую больницу - 134. То есть всем места заняты", - рассказала Бойко.

Она добавила, что в течение прошлых выходных в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине подтвердили заболевания у 366 человек, из которых 350 - жители Ивано-Франковска.

Напомним, у 30% больных коронавирусом ПЦР-тест показывает отрицательный результат - Степанов.

Ивано-Франковск коронавирус больницы врачи горсовет
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