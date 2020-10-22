Зеленский пообещал не отправлять украинцев снова на жесткий карантин

По его мнению, строгие ограничения могут остановить экономику

По его мнению, строгие ограничения могут остановить экономику

Офис президента

В Украине не планируют вводить жесткий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом в интервью четырем телеканалам заявил президент Владимир Зеленский, информирует RegioNews со ссылкой на "ТСН".

Он отметил, что строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.

Также, по его словам, сейчас уделяется максимум усилий по вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.

Ранее сообщалось, что в Кабмине и в Офисе президента рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине, а для профилактики сейчас просто предупреждают украинцев о последствиях при несоблюдении правил безопасности.