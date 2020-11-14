Глава Минздрава Степанов заявил, что не будет депутатом Одесского облсовета
Он шел первым номером в списке партии "Слуга народа"
Он шел первым номером в списке партии "Слуга народа"
Министр здравоохранения Максим Степанов, который был избран депутатом Одесского областного совета, отказался от мандата.
Об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.
Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал Степанов.
В сентябре он заявил, что не планирует покидать пост министра в случае победы на местных выборах.
Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".
11 ноября стало известно, что министр здравоохранения Степанов стал депутатом облсовета Одессы.
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