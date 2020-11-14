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14 ноября 2020, 12:14 6

Глава Минздрава Степанов заявил, что не будет депутатом Одесского облсовета

14 ноября 2020, 12:14 6
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Он шел первым номером в списке партии "Слуга народа"
Он шел первым номером в списке партии "Слуга народа"
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов, который был избран депутатом Одесского областного совета, отказался от мандата.

Об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.

Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал Степанов.

В сентябре он заявил, что не планирует покидать пост министра в случае победы на местных выборах.

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

11 ноября стало известно, что министр здравоохранения Степанов стал депутатом облсовета Одессы.

Максим Степанов министр Минздрав Одесса горсовет депутат
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