В Черновцах отменили все праздничные мероприятия ко Дню независимости
Город попал в "красную" зону карантина
Город попал в "красную" зону карантина
Из-за попадания Черновцов в "красную" зону карантина в городе отменили все праздничные мероприятия ко Дню Независимости.
Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает RegioNews.
В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах 24 августа все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены", - говорится в сообщении ОГА.
В облгосадминистрации призвали жителей города в День государственного флага поднять флаг Украины над своими домами, а также в День Независимости - выполнить государственный гимн, находясь дома.
Напомним, Черновцы попали в "красную зону" на две недели, то, по всей видимости, школы, садики и университеты с 1 сентября в городе не откроются.
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