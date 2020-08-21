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21 августа 2020, 17:39 5

В Черновцах отменили все праздничные мероприятия ко Дню независимости

21 августа 2020, 17:39 5
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Город попал в "красную" зону карантина
Город попал в "красную" зону карантина
Фото: flickr
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Из-за попадания Черновцов в "красную" зону карантина в городе отменили все праздничные мероприятия ко Дню Независимости.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает RegioNews.

В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах 24 августа все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены", - говорится в сообщении ОГА.

В облгосадминистрации призвали жителей города в День государственного флага поднять флаг Украины над своими домами, а также в День Независимости - выполнить государственный гимн, находясь дома.

Напомним, Черновцы попали в "красную зону" на две недели, то, по всей видимости, школы, садики и университеты с 1 сентября в городе не откроются.

коронавирус карантин Черновцы Черновецкая ОДА День независимости
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