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В Украине снова более 7 тысяч новых больных COVID-19, 125 человек - умерли
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24 октября 2020, 10:21 4

В Украине снова более 7 тысяч новых больных COVID-19, 125 человек - умерли

24 октября 2020, 10:21 4
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В то же время выздоровело за минувшие сутки 2 177 граждан
Рixabay
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В Украине за последние сутки подтвердили 7014 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Житомирской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, информирует RegioNews.

За время пандемии в Украине коронавирусом уже официально заболели 337 410 человек. Из них 139 755 уже побороли болезнь, в том числе 2177 - за вчера.

Умерли от коронавируса 6289 человек (+125). Активными остаются больными 191 366 человек.

Больше всего заражений за минувшие сутки в Киеве (+560), Харьковской (+520), Житомирской (+484), Львовской (+469), Хмельницкой (+450) и Одесской (+363) областях.

Напомним, в городе на Прикарпатье коронавирусом заболели все медики инфекционной больницы.

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