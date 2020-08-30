Стало известно, в каких регионах будет дистанционное обучение в школах
Переход на исключительно дистанционную форму обучения будет осуществляться в случае попадания населенного пункта, где находится учебное заведение, в зону красного уровня эпидемической опасности.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает RegioNews.
"Если школа с точки зрения своего образовательного процесса считает, что можно, не находясь в "красном” уровне, например, находясь в том же "оранжевом" уровне, сделать процесс обучения смешанной формы — дистанционный стационар и непосредственно в школе, это уже вопрос, который решается на уровне школы. Но переход на исключительно электронное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения непосредственно в школе, это исключительно, когда есть красный уровень эпидемиологической опасности в районе или в городе”, - сказал Степанов, отвечая на вопрос, при каких условиях нужно будет из обычной формы обучения в учреждениях образования перейти на смешанную.
Он напомнил, что Минздрав предоставило четкие рекомендации относительно зон по уровню эпидемической опасности.
"Мы четко дали рекомендации относительно зон, в которых уровни опасности прекращается обучение в школе и переходят на дистанционную форму обучения, - это исключительно красная зона”, - подчеркнул министр.
Он также призвал педагогов по возможности проводить уроки на открытом воздухе.
"Когда мы говорим о занятиях на открытом воздухе, мы говорим, что по возможности максимально проводить занятия на открытом воздухе. Мы же понимаем, что есть занятия, которые просто невозможно, в соответствии с планами обучения, проводить на открытом воздухе. Это касается всех без исключения классов и начальной школы и старшей школы. Поэтому в зависимости от ваших учебных планов, если есть такая возможность, пожалуйста, старайтесь проводить занятия на открытом воздухе”, - добавил Степанов.
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