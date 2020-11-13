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13 ноября 2020, 14:42 5

В Тернополе решили не вводить карантин выходного дня

13 ноября 2020, 14:42 5
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В городе не будут вводить дополнительные ограничения
В городе не будут вводить дополнительные ограничения
Фото: flickr
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Власти Тернополя решили, что не будут вводить в городе карантин выходного дня, так как считают, что "эти ограничения уничтожат экономику города".

Об этом во время брифинга заявил мэр Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня", - сказал Надал.

Он добавил, что городские власти уже провела консультации с экспертами.

Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение больных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города", - сказал мэр.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что мэр Тернополя еще не решил, будет ли закрывать город на карантин.

Стали известны результаты выборов-2020 в Тернопольской области.

карантин Тернополь горсовет коронавирус Сергей Надал
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