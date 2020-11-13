В Тернополе решили не вводить карантин выходного дня

В городе не будут вводить дополнительные ограничения

В городе не будут вводить дополнительные ограничения

Фото: flickr

Власти Тернополя решили, что не будут вводить в городе карантин выходного дня, так как считают, что "эти ограничения уничтожат экономику города".

Об этом во время брифинга заявил мэр Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня", - сказал Надал.

Он добавил, что городские власти уже провела консультации с экспертами.

Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение больных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города", - сказал мэр.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что мэр Тернополя еще не решил, будет ли закрывать город на карантин.

Стали известны результаты выборов-2020 в Тернопольской области.