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24 ноября 2020, 14:06 11

Новый год онлайн: министр культуры Ткаченко предложил свой вариант локдауна

24 ноября 2020, 14:06 11
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Фото: из открытых источников
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил свой вариант проведения локдауна в стране - он продлится две недели во время новогодних праздников.

Как передает RegioNews, такое мнение он высказал в собственном Telegram-канале.

Так, министр считает, что лучше отказаться на праздники от массовых мероприятий и провести их в режиме онлайн.

Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить", - считает Ткаченко.

Министр также напомнил, что в последние дни ежесуточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, "но вопрос, что нас ожидает завтра – остается открытым".

Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, что им ожидать. Растянутая "красная зона" не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику", - добавил министр.

Напомним, ранее Степанов назвал главное условие введение в Украине полного локдауна или жесткого карантина. Как пояснил министр, когда правительство говорит об усилении карантина, то оно опирается на загруженность медицинской системы.

коронавирус карантин министр праздник культура Новый год
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