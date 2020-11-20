В Кабмине назвали саботаж карантина выходного дня "местной политической игрой"

В правительстве подчеркнули, что такая "игра" не освободит нарушителей от штрафов

В правительстве подчеркнули, что такая "игра" не освободит нарушителей от штрафов

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Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что саботаж карантина выходного дня является местной политической игрой, которая не освободит нарушителей от штрафов.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Как можно повлиять на городских голов, которые нарушают законодательство, открывая (в выходные, - ред.) коммунальные учреждения, учредителями которых являются городские советы? В таком случае, если они идут на сознательное нарушение постановления Кабинета министров, как режим карантина выходного дня, конечно, на что Национальная полиция будет накладывать штрафы", - сказал он.

Он также добавил, что принятие исполнительными комитетами так называемых решений о режиме рабочего дня во время выходных "не является компетенцией органов местного самоуправления".

"...проведения местной комиссии ТЭБ и ЧС, которая согласно новой редакции 141 постановления не нужна для того, чтобы утверждать эти вещи. То есть это ничего больше как местная политическая игра", - сказал Немчинов.

Напомним, ранее в Кабмине пригрозили штрафами мэрам, которые отказываются усиливать карантин.