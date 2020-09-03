В Умани установят пункты контроля за соблюдением карантина
С 10 сентября в Умани начнут действовать временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества хасидов.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Цебрий, передает RegioNews.
Сегодня состоялась внеочередная сессия городского совета, во время которой депутаты приняли решение "О защите населения г.. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усилению противоэпидемических мероприятий на территории города", - написал он.
По словам Цебрия, на этих пунктах будут дежурить работники Нацполиции, ГСЧС, Государственной миграционной службы, Госпродпотребслужбы и уполномоченные должностные лица.
Цебрий добавил, что уже через неделю в городе будут установлены пять временных пунктов.
На них будут проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, и в случае необходимости - будут проверять документы, которые позволяют лицу находиться на территории Украины.
Также в пунктах контроля будут осуществлять температурный скрининг и обзор людей, вещей и транспортных средств, составлять протоколы об административных и других нарушениях.
Кроме того, в городе будут действовать мобильные мониторинговые группы с такими же полномочиями.
Напомним, в Умани полиция перешла на усиленный режим работы, правоохранители призвали хасидов и жителей города соблюдать правила карантина.