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03 сентября 2020, 16:11 3

В Умани установят пункты контроля за соблюдением карантина

03 сентября 2020, 16:11 3
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Также в городе будут действовать мобильные мониторинговые группы
Также в городе будут действовать мобильные мониторинговые группы
Фото: Facebook
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С 10 сентября в Умани начнут действовать временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества хасидов.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Цебрий, передает RegioNews.

Сегодня состоялась внеочередная сессия городского совета, во время которой депутаты приняли решение "О защите населения г.. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усилению противоэпидемических мероприятий на территории города", - написал он.

По словам Цебрия, на этих пунктах будут дежурить работники Нацполиции, ГСЧС, Государственной миграционной службы, Госпродпотребслужбы и уполномоченные должностные лица.

Цебрий добавил, что уже через неделю в городе будут установлены пять временных пунктов.

На них будут проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, и в случае необходимости - будут проверять документы, которые позволяют лицу находиться на территории Украины.

Также в пунктах контроля будут осуществлять температурный скрининг и обзор людей, вещей и транспортных средств, составлять протоколы об административных и других нарушениях.

Кроме того, в городе будут действовать мобильные мониторинговые группы с такими же полномочиями.

Напомним, в Умани полиция перешла на усиленный режим работы, правоохранители призвали хасидов и жителей города соблюдать правила карантина.

карантин мэр контроль Умань хасидиы
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