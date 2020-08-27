В КГГА сделали окончательное заявление относительно проведения первого звонка в школах столицы

Известно, что ученикам 1-4 классов позволят передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов

Известно, что ученикам 1-4 классов позволят передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов

Рixabay

В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах. Все столичные школы готовы к началу учебного года в сентябре.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондрыивский.

"Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - сказал заместитель главы КГГА.

Известно, что ранее в Министерстве охраны здоровья рассказали, как будут работать школы с 1 сентября. В частности, ученикам 1-4 классов позволят передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов.

В регионах с "оранжевой зоной" учителя должны будут пользоваться защитными щитками и обязаны соблюдать дистанцию. Остальным - в "зеленой" и "желтой" зоне нужно придерживаться социальной дистанции.

Если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус, весь класс вынужден будет отправиться на самоизоляцию. Кроме того, дозаторы и антисептики должны быть установлены на входе во всех учебных заведениях.

Также в Киевской городской государственной администрации объяснили, как будут реагировать, если коронавирусом заразится учитель.

Валентин Мондрыивский отметил, что зараженный пойдет на самоизоляцию, будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет замещать учителя.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс идет на карантин, или учитель", - сказал Мондрыивский.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.