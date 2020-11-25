Кабмин провел опрос среди мэров городов по поводу карантина

Правительство разослало опрос о коронавирусе всем мэрам городов

Правительство разослало опрос о коронавирусе всем мэрам городов

Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров разослал опрос по поводу ограничений карантина всем руководителям городов.

Об этом он сказал во время заседания Правительства, которое состоялось 25 ноября, передает RegioNews.

Мы тесно сотрудничаем и общаемся с местными властями, городскими головами, бизнесом, чтобы совместно выработать оптимальную модель противоэпидемических мероприятий", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что на прошлой неделе Правительство разослало опрос всем руководителям городов относительно того, какие противоэпидемические ограничения они видят наиболее оптимальными и целесообразными.

Уже есть мнение глав ОГА и ожидаем на позицию городских голов", - добавил Шмыгаль.

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