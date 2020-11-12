09:34  12 ноября
Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти: за сутки более 11 тысяч
10:16  12 ноября
В столичной Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня приведет к полному локдауну
08:11  12 ноября
За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2020, 11:51 996

Мэр Черкасс Бондаренко не будет вводить карантин выходного дня

12 ноября 2020, 11:51 996
Читайте також українською мовою
Он утверждает, что "бюджет может остановится", а заработная плата не будет выплачиваться врачам и учителям
Он утверждает, что "бюджет может остановится", а заработная плата не будет выплачиваться врачам и учителям
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеосообщение, в котором высказался против карантина выходного дня и считает, что все предприниматели города имеют право работать с соблюдением карантинных норм.

Как сообщает RegioNews, об этом мэр рассказал в Facebook.

Закрывается малый и средний бизнес. Бюджет города не дополучит сотни миллионов. За это надбавки не получат врачи и учителя... Большей глупости, чем карантин выходного дня я не видел... Город может остановиться - это 100%. И что мне скажут? А скажут, что виновным будет городской глава", - сообщил Анатолий Бондаренко.

Он подчеркнул, что все предприниматели работают и наполняют бюджет города, "потому что именно за этот бюджет мы и лечим всех горожан".

Напомним, Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева Сєнкевич также выступил против введения карантина выходного дня.

коронавирус карантин Черкассы бюджет мэр больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »