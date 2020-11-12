Мэр Черкасс Бондаренко не будет вводить карантин выходного дня

Он утверждает, что "бюджет может остановится", а заработная плата не будет выплачиваться врачам и учителям

Он утверждает, что "бюджет может остановится", а заработная плата не будет выплачиваться врачам и учителям

Фото: из открытых источников

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеосообщение, в котором высказался против карантина выходного дня и считает, что все предприниматели города имеют право работать с соблюдением карантинных норм.

Как сообщает RegioNews, об этом мэр рассказал в Facebook. Закрывается малый и средний бизнес. Бюджет города не дополучит сотни миллионов. За это надбавки не получат врачи и учителя... Большей глупости, чем карантин выходного дня я не видел... Город может остановиться - это 100%. И что мне скажут? А скажут, что виновным будет городской глава", - сообщил Анатолий Бондаренко. Он подчеркнул, что все предприниматели работают и наполняют бюджет города, "потому что именно за этот бюджет мы и лечим всех горожан". Напомним, Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять. Мэр Николаева Сєнкевич также выступил против введения карантина выходного дня.

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