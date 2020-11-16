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16 ноября 2020, 11:16 29

Степанов рассказал, что ему посоветовали на "горячей линии" по лечению COVID-19

16 ноября 2020, 11:16 29
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Фото: из открытых источников
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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что получил рекомендации по лечению коронавирусной болезни при звонке на "горячую линию" Минздрава.

Как передает RegioNews, об этом Степанов рассказал в видео в соцсети Facebook.

Мне на "горячей линии" дали номер телефона, по которому я связался с врачом, мне дали соответствующие советы, какие лекарства мне принимать, как лечиться, как себя вести. Хочу отметить, что все без исключения советы отвечали протоколам лечения, никаких лишних лекарств, никаких антибиотиков, никаких других вещей. Исключительно витамин D3, цинк, витамин С, еще принимаю "Аспирин-кардио”, - рассказал министр.

По его словам, в министерстве рассмотрят возможность подписания декларации с семейным врачом онлайн, если у пациента до сих пор нет своего семейного врача. Или, если такой возможности не будет, нет семейных врачей, необходимо наладить систему таким образом, чтобы каждого пациента без декларации сопровождал в течение болезни медицинский работник.

Напомним, ранее Степанов сообщил, что собирается на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения больных на коронавирус.

коронавирус карантин болезнь Минздрав Максим Степанов
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