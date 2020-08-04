В Украине 1061 новый случай COVID-19, количество больных снова выросло
По состоянию на 4 августа в Украине зафиксировали 1061 новый случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Всего за сутки выздоровели 737 пациентов, 26 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (108), в Ивано-Франковской (127), Харьковской (143) и в Львовской области (146).
Всего с начала эпидемии в Украине 74 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1764 летальные, 40 613 пациентов выздоровели.
Статистика COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2848 (+33)
Волынская область - 4008 (+59)
Днепропетровская область - 1459 (+21)
Донецкая область - 903 (+5)
Житомирская область - 1967 (19)
Закарпатская область - 5384 (+66)
Запорожская область - 851 (+5)
Ивано-Франковская область - 5041 (+127)
Кировоградская область - 711 (0)
г. Киев - 8662 (+108)
Киевская область - 3877 (32)
Львовская область - 10067 (+146)
Луганская область - 130 (+2)
Николаевская область - 648 (+6)
Одесская область - 3545 (+63)
Полтавская область - 466 (7)
Ровенская область - 6355 (85)
Сумская область - 560 (19)
Тернопольская область - 3121 (8)
Харьковская область - 4093 (+143)
Херсонская область - 230 (0)
Хмельницкая область - 1200 (11)
Черновицкая область - 6229 (+86)
Черкасская область - 955 (+1)
Черниговская область - 909 (+9)
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 990 новых случаев коронавируса и 13 смертей.
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