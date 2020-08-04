В Украине 1061 новый случай COVID-19, количество больных снова выросло

Лабораторные центры проверяют 1408 новых подозрений на наличие заболевания

Лабораторные центры проверяют 1408 новых подозрений на наличие заболевания

Фото: flickr

По состоянию на 4 августа в Украине зафиксировали 1061 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Всего за сутки выздоровели 737 пациентов, 26 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (108), в Ивано-Франковской (127), Харьковской (143) и в Львовской области (146).

Всего с начала эпидемии в Украине 74 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1764 летальные, 40 613 пациентов выздоровели.

Статистика COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2848 (+33)

Волынская область - 4008 (+59)

Днепропетровская область - 1459 (+21)

Донецкая область - 903 (+5)

Житомирская область - 1967 (19)

Закарпатская область - 5384 (+66)

Запорожская область - 851 (+5)

Ивано-Франковская область - 5041 (+127)

Кировоградская область - 711 (0)

г. Киев - 8662 (+108)

Киевская область - 3877 (32)

Львовская область - 10067 (+146)

Луганская область - 130 (+2)

Николаевская область - 648 (+6)

Одесская область - 3545 (+63)

Полтавская область - 466 (7)

Ровенская область - 6355 (85)

Сумская область - 560 (19)

Тернопольская область - 3121 (8)

Харьковская область - 4093 (+143)

Херсонская область - 230 (0)

Хмельницкая область - 1200 (11)

Черновицкая область - 6229 (+86)

Черкасская область - 955 (+1)

Черниговская область - 909 (+9)

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 990 новых случаев коронавируса и 13 смертей.

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